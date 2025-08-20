Kayseri'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bir kepçeye çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kepçeye çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Abdullah Y.'yi (19) durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Abdullah Y., ilçeye bağlı Fenese Mahallesi'nde ters yöne girerek, karşıdan gelen bir kepçenin baş bölümüne çarpıp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Abdullah Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Abdullah Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maça saatler kala Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber

Kerem'den Fenerbahçelilere kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.