Kayseri'de Mobilya Fabrikasındaki Yangın Davası Devam Ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili aralarında fabrika sahiplerinin de olduğu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren DNZ Mobilya Fabrikası'nda 30 Kasım 2024'te meydana gelen yangında İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır isimli işçilerin ölümü 2 işçinin de yaralandığı olayla ilgili "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlamasıyla aralarında fabrika sahiplerin de bulunduğu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanıkların katılmadığı duruşmada sanık avukatlarının talebi doğrultusunda mahkeme heyeti sanıkların yangında doğrudan ya da tali olarak sorumlu olup olmadıklarının belirlenmesi için konularında uzman 7 bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.