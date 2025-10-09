Haberler

Kayseri'de Mobilya Fabrikasındaki Yangın Davası Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya Fabrikası'nda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişiyle ilgili, fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında devam eden yargılama sürecinde bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili aralarında fabrika sahiplerinin de olduğu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren DNZ Mobilya Fabrikası'nda 30 Kasım 2024'te meydana gelen yangında İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır isimli işçilerin ölümü 2 işçinin de yaralandığı olayla ilgili "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlamasıyla aralarında fabrika sahiplerin de bulunduğu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanıkların katılmadığı duruşmada sanık avukatlarının talebi doğrultusunda mahkeme heyeti sanıkların yangında doğrudan ya da tali olarak sorumlu olup olmadıklarının belirlenmesi için konularında uzman 7 bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Soruşturma başlatılan ABB'den sürpriz Melek Mosso kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Soruşturma başlatılan ABB'den sürpriz Melek Mosso kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.