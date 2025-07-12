Kayseri'de Minibüs Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

Kayseri'de Minibüs Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs, kamyona arkadan çarparak kazaya sebep oldu. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 PA 380 plakalı minibüs, 16 L 4889 plakalı kamyona arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise minibüste bulunan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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