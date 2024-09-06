Apar topar ameliyata alınan çocuğun midesinden çıkanlar doktorları şaşkına çevirdi

Kayseri'de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun midesinden 4 metal kaşık ve 1 çivi çıkarıldı.

Kentte yaşayan 15 yaşındaki çocuk, mide ağrısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk müdahalede çocuğun röntgeni çekilirken, midesinde cisim fark edildi.

MİDESİNDEN ÇAY KAŞIĞI VE ÇİVİ ÇIKTI

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler tarafından ameliyata alınan çocuğun midesinden 4 adet metal çay kaşığı ve çivi çıkarıldı. Bir süre tedavisine hastanede devam edilen çocuk, taburcu edildi.