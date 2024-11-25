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Kayseri'de Mahsur Kalan Çoban 24 Saat Sonra Kurtarıldı

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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban Sadettin Demirkol, ekiplerin 24 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Demirkol'un bazı hayvanları telef oldu, sağ kalanlar ahıra götürüldü.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban, ekiplerin 24 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylaya çıkaran çoban Sadettin Demirkol, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, jandarma, Turkuaz ve Anda ekipleri çalışma başlattı. 24 saat süren çalışmanın ardından ekipler, Demirkol'a ulaştı. Hastaneye kaldırılan Demirkol, tedavi altına alındı. Sürüdeki bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirlenirken, sağ kalanlar ise ahıra götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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