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Kayseri'de korkunç olay: Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, kafasına sıktı

Kayseri'de korkunç olay: Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, kafasına sıktı
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Kayseri'de bir otel lobisinde borç-alacak meselesi nedeniyle tartışan Mustafa Körükçü ve Akif Mahmut Özkaya arasında çıkan silahlı kavgada her iki kişi de hayatını kaybetti. Körükçü, tartışma esnasında belinden çıkardığı tabancayla Özkaya'yı vurdu ve ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Kayseri'de bir otelin lobisinde başlayan alacak-verecek tartışması korkunç bir sonla bitti. Tartıştığı Akif Mahmut Özkaya'yı tabancayla öldüren Mustafa Körükçü aynı silahla kafasına sıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki bir otelin lobisinde meydana geldi. Mustafa Körükçü, Akif Mahmut Özkaya ve 2 arkadaşı bir otelin lobisine geldi. Burada Mustafa Körükçü ile Akif Mahmut Özkaya arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Mustafa Körükçü belinden çıkardığı tabancayla Akif Mahmut Özkaya'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Körükçü ve Özkaya'nın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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