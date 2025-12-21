Haberler

Kayseri'de komşuluk örneği: Ulaşamadığı komşusundan soğuk havada haber bekledi

Kayseri'de komşuluk örneği: Ulaşamadığı komşusundan soğuk havada haber bekledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşusu C.A.'yı telefonla arayıp ulaşamayan Şemsi Erzurum, durumu acil servise bildirerek kurtarılmasını sağladı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile C.A. hastaneye kaldırıldı. Erzurum, komşusunun sağ salim bulunmasına sevindi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şeker hastası olan komşusuna ulaşamayan aile ekiplere haber verdi. Adeta komşuluk örneği gösteren aile komşularının evden sağ salim çıkması için dua ederken, soğuk havada umutla bekledi. Komşusundan iyi haberi alan yaşlı kadın derin nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Akgün Sokak'ta 3 katlı binada meydana gelen olayda, şeker hastası komşusu C.A.'yı art arda arayan komşusu Şemsi Erzurum, C..A.'nın telefonuna bakmaması üzerine telaşlanarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de C.A.'nın son kattaki evine platformlu merdivenle ulaştı. Pencereden eve giren ekipler C.A.'nın hareketsiz şekilde yattığını gördü. C.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerden iyi haberi alan Şemsi Erzurum ise komşusu C.A.'ya ambulansa kadar eşlik ederken, derin nefes aldı.

"Vicdanen rahatsız oldum"

Ekiplerin çalışması sırasında komşusundan iyi bir haber bekleyen Şemsi Erzurum, "Komşumuz şeker hastası ve kimsesi yok. Bende kendisini akşam saatlerinde hastaneye gitmesi için aramıştım. Çok kez aradım ve geceye kadar ulaşamadığım için vicdanen rahatsız oldum. Polisi ve itfaiyeyi aradım. İnşallah sağ çıkar inşallah bir şey olmaz. İyi bir komşumuz. İnşallah sağlığı, sıhhati yerinde olur. Komşum inşallah iyi olur. Bende mutlu olurum. Soğukta olsa ben vicdanen rahatsız oldum" dedi.

"Çok şükür bulundu"

Komşusundan gelen iyi haberi gülücüklerle karşılayan Erzurum, "Çok şükür bulundu. Sağ salim bulunduğuna çok sevindim. Bayılmış içeride ve şimdi de hastaneye götürüyorlar. İnşallah iyi olur. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı
Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler

Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

Görüntü kamuya ait bir salondan! İçeri giren kediye yaptıkları skandal
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
title