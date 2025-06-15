Kayseri'de Kene Isırığı Nedeniyle Üçüncü Ölüm Gerçekleşti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Son kurban, kenenin ısırdığı Ali Şimşek oldu.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kenenin ısırdığı bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, şehirde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Tomarza'nın Pusatlı Mahallesi'nde kenenin ısırdığı Ali Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Şimşek'in ölümüyle birlikte Kayseri'de kenenin ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, Tomarza ilçesinde ise 2'ye yükseldi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa