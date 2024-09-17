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Ekipler seferber oldu! Keçe fabrikasında korkutan yangın

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Kayseri'de bir keçe fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı saran yangına 93 itfaiye eri müdahale etmeye devam ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde bulunan bir keçe fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan yolları trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

Ekipler seferber oldu! Keçe fabrikasında korkutan yangın

93 İTFAİYE ERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yangını söndürmek için fabrikaya sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 araç ve 52 personel, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü'nden 11 araç 41 personel olmak üzere toplamda 24 araç ve 93 itfaiye eri yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor. Hacılar Belediyesine ait su tankerleri de yangın bölgesine su taşıyor. Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da fabrikaya gelerek ekiplerin çalışmasını yönetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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