Kayseri'de Kaza: Polis Memurunun Özel Kalem Müdürü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu Kıskaçlı mevkiinde C.A. idaresindeki 27 ASY 966 plakalı kamyon ile polis memuru Fatih B.'nin kullandığı 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru Fatih B. ile Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen Başkomiser Aysun Çağla Namdan yaralandı. Ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Çağla Namdan'ın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı polis memuru Fatih B.'nin ise hastanede tedavisine devam ediliyor. - KAYSERİ