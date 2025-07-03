Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç.'yi saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti. Emniyet, halkın huzurunu bozanlarla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (32) saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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