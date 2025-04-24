Kayseri'de Kasten Öldürme Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. adlı şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (37) yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa