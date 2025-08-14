Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan 2 Bin 30 Araça Ceza Uygulandı

Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan 2 Bin 30 Araça Ceza Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 07-13 Ağustos tarihleri arasında il genelinde kamu huzurunu bozan araç ve sürücülere toplam 2 bin 30 ceza uyguladı. Uygulama, abartı egzoz, drift, makas atma gibi ihlalleri kapsıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozduğu tespit edilen 2 bin 30 araca ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 07-13 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 82 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 405 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 295 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 526 araç/sürücüye cep telefonu, 33 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç/sürücüye drift yapmak, 42 araç/sürücüye makas atma, 562 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 7 araç/sürücüye ışık donanımı ve 69 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Mennan karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Değişimi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.