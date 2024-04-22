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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonu

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Kayseri'de yapılan operasyonlarda 28 kişiye işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve tarihi eser ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-21 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 28 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-21 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 4 adet cep telefonu, 3 adet sahte çek, 65 bin 200 dal doldurulmuş makaron, 10 kilogram nargile tütünü, 1 adet antitank lav silahı, 1 adet el bombası, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 69 adet farklı çap ve markalarda fişek, 231 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 12 adet çeşitli dönemlere ait kılıç, 43adet mızrak ve ok ucu, 2 adet taş sütun, 1 adet İslami döneme ait miğfer takımı, 76 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 5 adet el telsizi ele geçirilirken, aranan şahıslar çerçevesinde 21 kişi yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda toplam 13 olayda 28 şahsa işlem yapılarak, şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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