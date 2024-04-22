Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonu
Kayseri'de yapılan operasyonlarda 28 kişiye işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve tarihi eser ele geçirildi.
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-21 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 28 kişiye işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-21 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 4 adet cep telefonu, 3 adet sahte çek, 65 bin 200 dal doldurulmuş makaron, 10 kilogram nargile tütünü, 1 adet antitank lav silahı, 1 adet el bombası, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 69 adet farklı çap ve markalarda fişek, 231 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 12 adet çeşitli dönemlere ait kılıç, 43adet mızrak ve ok ucu, 2 adet taş sütun, 1 adet İslami döneme ait miğfer takımı, 76 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 5 adet el telsizi ele geçirilirken, aranan şahıslar çerçevesinde 21 kişi yakalandı.
Ayrıca yapılan çalışmalarda toplam 13 olayda 28 şahsa işlem yapılarak, şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ