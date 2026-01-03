Haberler

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Kayseri'de yapılan operasyonda, piyasaya kaçak sigara sürmekte olan bir şahıs yakalanırken, 523 bin 600 adet makaron ve 270 kilogram kaçak tütün ile sigara dolum makineleri ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasaya kaçan sigara süren 1 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 523 bin 600 adet makaron ve 270 kilogram kaçak tütün ile sigara dolum makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda E.K.'nın (34) kiralamış olduğu ikamette sigara dolumu yaparak, piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından belirlenen ikametlere yapılan eş zamanlı operasyonda E.K. yakalandı. Operasyon düzenlenen ikametlerde yapılan arama çalışmalarında, 523 bin 600 adet makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 24 bin adet boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

E.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
