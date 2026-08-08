Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 700 Hap Ele Geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapan 1 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 2 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Ç.İ. yakalanarak, gözaltına alınırken, yapılan arama çalışmalarında 2 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ç.İ. hakkında başlatılan işlemler sürüyor.