İşçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisinin tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan tıra çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana gelen kazada işçileri taşıyan O.A. idaresindeki 38 P 0097 plakalı işçi servisi, iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan D.Ö. idaresindeki 23 HU 061 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
