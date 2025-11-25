Kayseri'de İş Merkezinde Yangın Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş merkezinin 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi İnönü Bulvarı'nda bulunan 7 katlı iş merkezinin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa süreli çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ