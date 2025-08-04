Kayseri'de İnşaatta Doğalgaz Borusu Patladı

Kayseri'de İnşaatta Doğalgaz Borusu Patladı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaat alanında çalışan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Olay yerine gelen ekipler, doğalgaz akışını hızlı bir şekilde keserek güvenliği sağladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaat alanında çalışan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Borudan çıkan doğalgaz hortum görünümünü andırırken, doğalgaz akışı ekiplerin hızlı müdahalesiyle kesildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bulunan inşaatta çalışan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri ise patlayan boruya müdahale etti.

Kısa sürede doğalgaz akışını kesen ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmasını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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