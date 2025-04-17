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Kayseri'de Husumetli Şahıs Tabancayla Vuruldu

Kayseri'de Husumetli Şahıs Tabancayla Vuruldu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aralarındaki husumet yüzünden çıkan tartışmada E.S., T.Ç.'yi tabancayla ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve E.S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı, binanın bahçesinde tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan E.S. ile T.Ç. (48) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle E.S., yanında bulundurduğu tabanca ile T.Ç.'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan T.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayın ardından kaçan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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