Kayseri'de Hırsızlıkla Suçlanan İki Kadın Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan iki kadını saklandıkları yerde yakalayarak cezaevine teslim etti. Alınan bilgiye göre, 34 yıl hapis cezası bulunan P.K. ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.K. hakkında operasyon gerçekleştirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan haklarında 34 yıl ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 kadın, saklandıkları yerde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; haklarında 'hırsızlık' suçlarından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. (32) ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (23) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ