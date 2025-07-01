Kayseri'de Hırsızlıkla Suçlanan İki Kadın Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlıkla Suçlanan İki Kadın Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan iki kadını saklandıkları yerde yakalayarak cezaevine teslim etti. Alınan bilgiye göre, 34 yıl hapis cezası bulunan P.K. ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.K. hakkında operasyon gerçekleştirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan haklarında 34 yıl ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 kadın, saklandıkları yerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; haklarında 'hırsızlık' suçlarından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. (32) ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (23) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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