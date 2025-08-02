Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (28), İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından aranan şahısların saklandıkları düşünülen adreslere yönelik yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (28) yakalandı.

S.K. yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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