Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 18 Olay Aydınlatıldı, 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 18 Olay Aydınlatıldı, 22 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan polis operasyonlarında 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve çalıntı malzemeler ele geçirilirken, 8 kişi tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; meydana gelen 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yürütüldü. Yapılan çalışmalarda; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna muhalefet olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kapsam dışı bıçak ve 90 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 8 şahıs tutuklandı. 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı bisiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, 800 bin TL değerinde hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 7 şahsa ise idari para cezası uygulandı.

Toplamda 157 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan 201 kişi yakalandı

Yapılan çalışmalarda; toplam 157 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 201 şahıs yakalanırken, 63 şahıs adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık kayseri 3-sayfa Güncel Polis

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın kan donduran bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi?
title