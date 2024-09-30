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Kayseri'de Hırsızlık Çetelerine Darbe: 27 Olay Aydınlatıldı

Kayseri'de Hırsızlık Çetelerine Darbe: 27 Olay Aydınlatıldı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada 27 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak 220 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, toplam 190 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 220 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kapsam dışı bıçak, 325 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 23 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3 şahıs tutuklandı. Çalışmalarda; 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte 1 milyon 190 bin TL değerinde hırsızlık malzemeleri ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan ekiplerce toplam 190 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 220 şahıs yakalandı, 62 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İl genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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