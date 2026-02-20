Haberler

Kayseri'de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın

Kayseri'de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hayvansal yan ürünler tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hayvansal yan ürünler tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi üzerinde bulunan bir hayvansal yan ürünleri tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de yangında yaralanan ya da etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
