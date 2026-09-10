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Kayseri’de hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri’de hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, iki sürücü yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, iki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, H.Ç. yönetimindeki 38 BE 980 plakalı hafif ticari araçla H.U. yönetimindeki 38 AEL 365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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