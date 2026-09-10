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Kayseri’de göğsünden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Kayseri’de göğsünden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir çocuk ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir çocuk ağır yaralandı. Ekipler şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. (17) bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.T.'yi olay terindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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