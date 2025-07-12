Kayseri'de Foseptik Çukurunda Taş Düşmesi Sonucu İşçi Yaralandı

Kayseri'de Foseptik Çukurunda Taş Düşmesi Sonucu İşçi Yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde foseptik çukurunda çalışan bir işçi, üzerine taş düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde foseptik çukuru inşaatında üzerine taş düşen işçi, sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı altınoluk mahallesi Fatih sultan Mehmet bulvarı üzerinde bulunan foseptik çukurunda çalışan M.Y. (25), üzerine taş düşmesi sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 4 metre derinliğinde bulunan çukurdan çıkarılan M.Y.; sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan M.Y.; sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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