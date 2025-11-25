Kayseri'de FETÖ Üyesi İki Kişi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.Ö. (53) ve hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Y.T. (49) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ