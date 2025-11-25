Kayseri'de FETÖ Üyesi İki Kişi Yakalandı
Kayseri'de yapılan polis operasyonunda FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan iki kişi yakalandı. İhraç edilen polis memuru S.Ö. ve bylock kullanıcısı Y.T. hakkında toplamda 13 yıl ceza bulunuyordu.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.Ö. (53) ve hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Y.T. (49) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ