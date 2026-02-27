Kesinleşmiş hapisle aranan ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza ve İlamat Masasınca hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay F.D. (36) yakalandı. İşlemleri tamamlanan F.D. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı