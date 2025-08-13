Kayseri'de FETÖ Üyesi 6 Yıl 3 Ay Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. (45) yakalandı.

M.T. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ