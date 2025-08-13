Kayseri'de FETÖ Üyesi 6 Yıl 3 Ay Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi 6 Yıl 3 Ay Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi M.T.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. (45) yakalandı.

M.T. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin

Cehennemden çıkamadılar! Fenerbahçe yıldızlarıyla turladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.