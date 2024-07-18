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Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şahıs yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde arama kararı bulunan bir şahıs yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise materyallere el konuldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde hakkında arama kararı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde hakkında arama kararı olan B.D. (32) yakalandı. Ekiplerce B.D.'nin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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