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Kayseri'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Kayseri'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otobüs ve 1 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan içesinde 2 otobüs ve 1 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobil çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin B. (39) ile Emine B.'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan A.E.B.'nin (5) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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