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Kayseri'de Esnaf Tartışması: Bir Ölü, Sanığa Tahliye

Kayseri'de Esnaf Tartışması: Bir Ölü, Sanığa Tahliye
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan Lütfullah T., 'haksız tahrik altında adam öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından tahliye edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybettiği olayda tutuklu sanık tahliye edildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Lütfullah T., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) tabanca ile vurarak öldüren, kendisi de bacağından yaralanan iş yeri sahibi Lütfullah T.'nin (34) müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada karar çıktı. Tutuklu sanık Lütfullah T. duruşmadaki savunmasında; "Olaydan bir gün önce Osman Tüşümelin oğlu ile tartışmıştık. Ben Osman Tüşümel'i tanımam. Ertesi gün fırınıma geldi, ben orada oturuyordum. Babası olduğunu biliyordum, o konu için geldiğini anladım. Sinirliydi, o yüzden fırında tartışma çıkmasın, beni görmesin diye kenara geçtim. Kendisi dışarıya çıktı sonra tekrar içeri girince beni görür görmezi 2 silah çıkartarak ateş etmeye başladı. Beni öldürmeye geldiği belliydi. Ben de belimdeki silahı çıkartarak o can havliyle ateş etmeye başladım. Karşımdan 2 silahla ateş biri var, ben başka ne yapabilirdim? Böyle olsun istemezdim. Anlık gelişen bir olay ve zaten ne olduysa 5 saniyede oldu, bitti. Ben de ayağımdan yaralandım, 6 aydır cezaevindeyim ve ailem zor durumda. Çocuklarımın psikolojisi bozuk, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Lütfullah T. hakkında 'Haksız tahrik altında adam öldürmek' suçundan 10 yıl, silah bulundurmaktan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasını ileriye atan mahkeme heyeti, Lütfullah T.'nin tahliyesine karar verdi.

Olay

Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde 4 Mart'ta meydana gelen olayda, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman Tüşümel ile Lütfullah T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle fırına gelen Osman T., Lütfullah T.'ye ateş açtı. Lütfullah T. de yanındaki silah ile Osman Tüşümel'e ateş etti. Bacaklarından yaralanan Lütfullah T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, Osman Tüşümel ise hayatını kaybetti.

Dehşet anları kamerada

Fırının içerisinde yaşanan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı Osman Tüşümel'in elindeki iki tabancayla fırına gelip Lütfullah T.'ye ateş açtığı, ardından da Lütfullah T.'nin belindeki silah ile Osman Tüşümel'e ateş ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca olay anında fırında bulunan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için çaba sarf ettiği anlar da yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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