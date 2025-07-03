Kayseri'de Eski Sevgiliyi Tehdit Edip Gasbeden Zanlıya Hapis Cezası

Kayseri'de "Seni Bergen gibi yapacağım" diyerek tehdit ettiği eski sevgilisini gasbeden şahsın yağma ve hakaret suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Davaya konu olay, 19 Şubat tarihinde Talas Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Ü., bir dönem birlikte yaşadığı S.F.'yi 'Seni Bergen gibi yapacağım' diyerek yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, çantasını ve cep telefonunu gasbetti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. S.F.'nin cep telefonunu ve çantasını gasbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan M.Ü., Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı. Bugün yapılan duruşmada S.F. ve tutuklu sanık M.Ü. hazır bulundu. Sanığın avukatları, M.Ü. ile S.F.'nin 3 yıldır birlikte yaşadığını, 2023 yılından itibaren S.F.'nin sigortasını M.Ü.'nün kendi şirketi üzerinden yatırdığını, dava konusu olayda maddi bir kazanımın söz konusu olmadığını, polisi aramasını önlemek için telefonu ve ikinci telefonunun bulunduğunu düşündüğü çantasını aldığını belirterek, S.F.'nin M.Ü.'den daha önce 15 kez şikayetçi olduğunu ancak zararının giderilmesi ya da maddi menfaatle şikayetten vazgeçtiğini söyledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, yattığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Davanın 17 Haziran tarihinde yapılan duruşmasında S.F., M.Ü.'nün sık sık kendisine şiddet uyguladığını ve 'Seni Bergen gibi yapacağım' diyerek yüzüne kezzap atmakla tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söylemişti. - KAYSERİ