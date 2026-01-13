Adliye önündeki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında

Kayseri'de oğlunun eski müvekkilini adliye önünde tabanca ile öldüren sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Yargılandığı davada maktulün kendisine küfrettiğini belirten sanık, "Bunu kendime ar ettim, gittim vurdum. Başka kimsenin suçu yok" dedi.

Kayseri'de 7 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen olayda M.A., avukat olan oğlu Ö.A.'nın eski müvekkili olan Ahmet Demir'i adliye önünde tabanca ile öldürmüştü. Olayla ilgili Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Mehmet A. 24 yıl hapis cezası alırken azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan oğlu Ö.A. beraat etmişti. Yargıtay'ın yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle kararı bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık M.A., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık H.D. hazır bulundu. Firari avukat Ö.A.'nın katılmadığı duruşmada savunma yapan M.A., olayın nedeninin Ahmet Demir'in sosyal medyadan kendisine ettiği ağır küfürler olduğunu belirterek, "Ben sokaktan gelme bir insanım. Bizim bulunduğumuz ortamlarda bu tür küfürler olmaz. Olursa bir bedeli olur" dedi.

Amacının yaralamak olduğunu, öldürmek kastının olmadığını dile getiren M.A., "Bunu kendime ar ettim, gittim vurdum. Başka kimsenin suçu yok. Olay, bireysel olayımdır. Oğlum hakkındaki azmettirme iddiasını kabul etmiyorum" diye konuştu.

Savunma avukatları maktul Ahmet Demir'in sanık M.A.'yı tahrik ettiği görüşünü savunarak, Yargıtay'ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu, mahkemenin ilk kararında direnmesi gerektiğini ve dosyanın Yargıtay Genel Kurulu'nda tartışılması gerektiğini ifade ettiler.

Savcı kırımızı bülten çıkarılmasını istedi

Savcılık makamı firari olan avukat Ö.A.'nın yurt dışına çıkıp çıkmadığının araştırılmasını ve yurtdışına çıkmış ise hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti bozma kararına uyulmasına ve Ö.A. hakkında talep edilen kırmızı bülten çıkarılmasına gelecek müzekkere doğrultusunda karar verilmesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ