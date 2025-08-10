Kayseri'de Eşinin Tabancasıyla Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Kayseri'de Eşinin Tabancasıyla Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi O.K. tarafından tabancayla vurulan 2 çocuk annesi N.K., düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayda eşi de hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; O.K. ile karısı N.K arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. evdeki tabanca ile N.K.'yi vurduktan sonra kendisine ateş etti. N.K. olay yerinde O.K ise kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan N.K.'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K. toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
