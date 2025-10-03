Haberler

Kayseri'de Eş Zamanlı Silah Operasyonu: 9 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 ilde ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok silah ve narkotik madde bulunuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğünce silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Kayseri, İstanbul, Düzce ve Sivas'ta tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda; Ö.Y., O.K., H.G., A.S., Ş.Y., M.F.Y., B.D., M.Y.Ö. ve A.D. yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet silah parçası, 15 adet şarjör, bin 315 adet fişek ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
