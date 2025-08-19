Kayseri'de Elektrik Faturası Kavgasında Cezada Yeniden Değerlendirme

Kayseri'de elektrik faturasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı ile tartışan ev sahibi öldürüldü. Kiracı, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı ve 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki 8 Kasım 2019 tarihinde Resul T., üzerine kayıtlı elektrik faturasını ödemediğini iddia ettiği kiracısı Fatih B. ile konuşmak için evine gittiğinde çıkan kavgada, Fatih B.'nin bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Fatih B. 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Yargıtay'ın cezayı az bularak bozmasının ardından Fatih B.; Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu Fatih B. ve maktul Resul T.'nin yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını isteyen Resul T.'nin yakınlarının avukatı; "Bu olayda en masum, en günahsız kişi Resul T.'dir. Fatih B.; telefon açıp yeni evli olan Bayram T.'ye telefon etmiş, bunun üzerine Bayram T. öfkelenerek sanığın bulunduğu yere gitmiştir. Resul T.; olayları sakinleştirmeye gitmiştir. Özür dilemesini istiyor. Buna karşılık sanık ve ailesi olayı büyütmek için başkalarını da çağırıyor" diyerek tahrik indirimi uygulanmamasını, uygulanacaksa da en alt sınırdan uygulanmasını talep etti.

Sanık Fatih B. ise, tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uyarak sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ

