Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı
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Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı. Kaçan sürücüye toplam 29 bin TL para cezası kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalama sonucu yakalandı. Kaçan sürücüye 29 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde Ş.S.F. (18) yönetimindeki 30 AOF 228 plakalı otomobil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Otomobil, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, yapılan kontrollerde Ş.S.F.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ekipler tarafından Ş.S.F.'ye 'dur ihtarına uymama' ve 'ehliyetsizlikten' toplamda 29 bin TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil, sürücüsünün ehliyetsiz olması sebebiyle çekici ile kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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