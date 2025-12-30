'FETÖ' yalanıyla dolandırılmaktan arkadaşı kurtardı

Kayseri'de bir kişi, evden 'FETÖ' yalanıyla aranıp 450 bin TL kredi çekmek için bankaya doğru yola çıkan arkadaşını otobüsten indirerek dolandırıcıların tuzağına düşmesini engelledi.

Kayseri'de bahçıvanlık yapan 53 yaşındaki Mehmet Kafa'yı cep telefonundan arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak banka hesaplarının FETÖ tarafından ele geçirildiğini ve terör örgütünü çökertmek için gizli bir operasyon yürütüldüğünü belirtti. Dolandırıcılar Mehmet Kafa'yı bankadan 450 bin lira kredi çekerek parayı kendi hesaplarına yatırmasını sonrasında kendisine iade edileceğine ikna etti. Evinden çıkarak bankaya yönelen Kafa'yı bu esnada sürekli arayan arkadaşı Ömer Dede, durumdan şüphelenerek ailesini aradı. Kafa'nın halk otobüsü ile çarşıya gideceğini öğrenen Dede, arkadaşına "dolandırılıyorsun, sakın bankaya gitme" diye mesajı attı. Kafa'ya ulaşan Dede, kendisinin dolandırılmak istendiğini söyleyerek, engel oldu.

Yaşananları anlatan Mehmet Kafa, "Bugün hiç yaşamadığım bir olay başıma geldi. Beni dolandırmaya çalıştılar. Saat 14.00 sıralarında polisiz diye beni aradılar. Bütün kimlik bilgilerimi ellerine geçirmişler. Bana polis logolu bilgiler atarak beni dolandırmaya çalıştılar ve 450 bin TL kredi çekmeye çalıştırdılar. Ömer de benim dolandırılacağımı fark edip beni otobüsten indirip dolandırmaktan kurtardı" dedi. - KAYSERİ