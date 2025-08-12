Kayseri'de Depoda Yangın Çıktı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kılcan mevki Yavuz Selim mahallesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülürken depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ