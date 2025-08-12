Kayseri'de Depo Yangını Korkuttu

Kayseri'de Depo Yangını Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kılcan mevki Yavuz Selim mahallesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülürken depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar! 41 yıla kadar hapisleri isteniyor

Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.