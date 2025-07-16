Kayseri'de DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalamalar, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda gerçekleşti.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM, SİBER, İsthbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkesinde bulundukları dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 3 şahıstan 2'si yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemleri için karakola götürülürken, 1 şahsı da yakalama çalışmaları başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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