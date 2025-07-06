Kayseri'de Dağcıları Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Kayseri'de Dağcıları Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşen iki dağcı için arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Mahsur kalan dağcılar için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kalan 2 dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde yürüyüş için Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan 2 kişi, sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı. Mahsur kalan dağcılar; durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından jandarma arama kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri; mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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