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Kayseri'de Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkında çıkan kavgada ağır yaralanan 14 yaşındaki M.A.S. hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan genç hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 21. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkında dün meydana gelen olayda; M.A.S. (14) ile kardeş olan A.E. (15) ve M.E. (14) arasında arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S. göğsünden bıçaklanırken, şüphelilerde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri de şüpheliler A.E. ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kardeş, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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