Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimizce tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. (32) yakalandı.

B.Y. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

