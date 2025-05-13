Kayseri'de Cinsel İstismar Suçundan Aranan 2 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cinsel istismar suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda; hakkında 'cinsel saldırı' suçundan toplam 15 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. ve hakkında 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ