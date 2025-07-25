Kayseri'de Boş Araziye Bırakılan Kimyasal Madde Tedirginliği

Kayseri'de Boş Araziye Bırakılan Kimyasal Madde Tedirginliği
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir araziye bırakılan siyah sıvı dolu bidonlar, yapılan incelemede küçükbaş hayvanların memelerini temizlemek için kullanılan kimyasal madde olduğu tespit edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde boş araziye bırakılan siyah sıvı dolu bidonlar vatandaşları tedirgin ederken, yapılan incelemede sıvıların küçükbaş hayvanların memelerini temizlemek için kullanılan kimyasal madde olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi yakınlarında boş arazide bulunan içi siyah sıvı dolu bidonları gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafet giyen AFAD ekipleri de bidonlarda inceleme yaptı. Yapılan incelemede bidonların içerisinde bulunan sıvının küçükbaş hayvanların memelerini temizlemek için kullanılan kimyasal madde olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri tarafından bölgeden alınan bidonların gömüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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