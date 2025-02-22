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Kayseri'de Bisiklet Hırsızları Yakalandı

Kayseri'de Bisiklet Hırsızları Yakalandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları elektrikli bisikletle birlikte koştuğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili şüphelilerinin yakalanması için Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 30 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinin incelemesi sonucu şüphelilerin M.E.H. (26) ve M.E.A. (18) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan bisiklet de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Öte yandan elektrikli bisikletin çalınma olayı çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin çaldıkları elektrikli bisiklet ile koşarak uzaklaştığı görülüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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